Москва входит в тройку мировых лидеров по темпам ввода новых дорог. Уступая первенство Пекину, она превосходит Нью-Йорк. Наряду с бесплатными в Подмосковье растет количество платных участков дорог. А к 2022 году в столице завершится строительство первой платной дороги внутри МКАД — дублера Кутузовского проспекта. Каковы итоги ввода коммерческих участков, помогли ли они разгрузить трафик в области и с какими проблемами сталкиваются автомобилисты на платных трассах, выяснял обозреватель РИАМО.

Бешеный трафик

Дорожная инфраструктура Москвы стремительно развивается. Сегодня столица демонстрирует значительный темп прироста протяженности дорог. Согласно исследованию компании PwC «Динамика градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за 5 лет», за последние восемь лет в Москве было создано 820 километров дорог и более 250 мостов, эстакад и тоннелей. Устранялись «бутылочные горлышки» путем создания дополнительных полос на узких участках, строительства дублеров и оптимизации движения потоков, выравнивания количества полос для движения. В итоге, по данным исследования, протяженность московских дорог за восемь лет увеличилась на 19%.

Стабильно растет и интенсивность движения на платных участках скоростных дорог. По данным пресс-службы ГК «Автодор», с 2016 по 2018 год интенсивность движения выросла на 64%. Трафик рос на платных участках трасс М3 «Украина», М4 «Дон» и М11 «Москва – Санкт-Петербург». Так, если в 2016 году было зарегистрировано 70,3 миллиона проездов, то в 2018-м – уже 110,7 миллиона. Интенсивность выросла на 21,7% только за прошлый год.

Самая востребованная трасса «Автодора» — автомобильная дорога М4 «Дон», примерно 85% всех проезжающих автомобилей приходится на нее.

Самые популярные «платки»

Сегодня платные участки расположены на трех магистралях, ведущих в столицу. Один из самых популярных — участок М1, позволяющий либо быстро попасть в Одинцово, либо обогнуть его. Цена за проезд кусается: скоростной проезд для легкого транспорта протяженностью в 8,3 километра займет всего 6 минут, проезд без транспондера в одну сторону составит 200 рублей. Желающим обогнуть город и вырулить сразу на Минское шоссе придется заплатить 350 рублей в дневное время суток.

Платная трасса М4 перераспределяет транспортный поток из Москвы на Воронеж и Ростов-на-Дону. На ней расположены сразу несколько платных участков: с 21-го по 62-й км (стоимость проезда без транспондера в дневное время — 90 рублей), более продолжительный с 21-го по 93-й км (стоимость проезда днем без транспондера — 160 рублей) и участок, захватывающий Подмосковье и Тульскую область с 93-го по 211-й км (210 рублей в дневное время без транспондера).

Больше всего платных участков на трассе М11. Ее оценили жители Зеленограда, Солнечногорска и Клина, ведь она позволяет объехать Ленинградку, которая так часто стоит. Также по М11 можно быстро попасть в аэропорт Шереметьево. Стоимость проезда на ней варьируется от 20 до 740 рублей в зависимости от участка в дневное время по будним дням.

Благодаря открытию в июле этого года нового участка на М11 — с 97-го по 149-й километр, из Москвы в Тверь теперь можно попасть за час с небольшим. Стоимость езды с ветерком — 260 рублей.

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Дорогие дороги внутри МКАД

К 2022 году в столице появится первый платный участок дороги в пределах МКАД. Протяженность дублера Кутузовского проспекта составит 10,5 километра, а стоимость проезда по нему — около 270 рублей. Дублер Кутузовского станет продолжением северного обхода Одинцово. Он пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД до «Москвы-Сити» вдоль железнодорожных путей Белорусского направления. Предварительная стоимость строительства дороги составит 40 миллиардов рублей. Ожидаемый трафик на начальном этапе — 47 тысяч автомобилей в сутки.

Будут организованы платные участки и в пределах Центральной кольцевой автомобильной дороги. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал соответствующее распоряжение. В списке — первый, третий и четвертый участки ЦКАД. Пятый участок дороги, пролегающий через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский, Наро-Фоминский районы и городской округ Звенигород, оставят бесплатным.

Быстро едешь — долго стоишь

Когда девять лет назад в Подмосковье только приступали к строительству и вводу платных автодорог, ожидалось, что их появление поможет сократить пробки на городских улицах. Несмотря на высокие темпы строительства и популярность платных трасс у автомобилистов, на трафике, пробках и аварийности в столице это практически не сказалось. Впрочем, в этом нет ничего удивительно, считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

— Безусловно, определенное число паразитных поездок через столицу существует. Это поездки, которые легко отменить, либо использовать другие виды транспорта. Однако, согласно исследованиям, их количество не превышает 10%. Это говорит о том, что ввод платных участков и повышение цен на них не поможет избавиться от автомобильного трафика, потому что он носит естественную природу. Взимание платы имеет очень небольшой диапазон эффективности в борьбе против пробок, — сказал Шкуматов РИАМО.

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников активно пользуется платным участком дороги на трассе М4 «Дон». Он доволен скоростью на трассе и качеством дорожного покрытия. Не устраивают лишь... пробки на пунктах оплаты.

— Я выбираю платный участок на трассе М4 «Дон», чтобы добраться до дачи, — рассказывает Свешников. — 160 рублей — справедливая цена за комфорт и скорость. Однако по выходным на постах оплаты часто образуются пробки. И в результате все, что ты наверстываешь на высокой скорости, ты там теряешь. Кроме того, на платных участках часто идут ремонты, что-то строится. В результате процесс строительства сокращает полосы движения и затрудняет его. Однажды из-за строительства эстакады я простоял в пробке на платном участке 40 минут! Считаю, что в таких случаях нужно либо снижать стоимость проезда, либо вовсе делать проезд бесплатным.

Скептически относится эксперт и к перспективе введения платных участков внутри МКАД. Он уверен: в Москве будет происходить то же самое — высокая скорость внутри платной дороги и очереди на пунктах пропуска.

Чтобы избежать очередей, пункты оплаты должны работать только с безналичными платежами через транспондер.

— В противном случае на пунктах оплаты водители будут стоять дольше, чем едут по платной дороге, — уверен Свешников.

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