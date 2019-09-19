РИАМО – 19 сен. На участке Семеновской набережной в столице ограничили движение в связи со строительством метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Движение ограничено на Семеновской набережной от дома 1, строение 7, до дома 1, строение 5, с 16 сентября по 30 ноября круглосуточно по одной полосе.

Кроме того, с 1 декабря по 20 февраля 2020 года ограничат движение на Семеновской набережной от дома 1, строение 3, до дома 3/1, строение 17.

Будет ограничено движение по двум полосам с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.