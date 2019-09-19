РИАМО - 19 сен. В воскресенье в Московском регионе местами ожидается мокрый снег, значения средней суточной температуры окажутся на 4-5 ниже климатической нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В воскресенье, 22 сентября, центр циклона пройдет близко к столичному региону. Атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Будет пасмурно, с дождем и мокрым снегом», — говорится в сообщении.

Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, однако порывы могут достигать 17—22 метров в секунду. Значения средней суточной температуры окажутся на 4-5 ниже климатической нормы, и будут соответствовать середине октября.

Ранее в регионе объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на ночь 20 сентября из-за заморозков.

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