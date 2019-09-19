РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Житель поселка Кузнечики подмосковного Подольска получил штраф в размере 7 тысяч рублей за незаконную вырубку семи деревьев, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» администрации округа Валерий Боярко.

«На очередном заседании административной комиссии городского округа Подольск рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении жителя поселка Кузнечики, осуществившего незаконную вырубку деревьев на придомовой территории. Без разрешительных документов он вырубил семь деревьев диаметром от 3 до 12 сантиметров» – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Нарушителю выписали штраф в размере 7 тысяч рублей – по одной тысяче рублей за каждое дерево.