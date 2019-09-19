РИАМО – 19 сен. Расследование дела о перестрелке между полицейскими в Москве находится на личном контроле у прокурора столицы Дениса Попова, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ведомства.

«Прокурор Денис Попов поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту перестрелки между полицейскими», – сказал собеседник агентства.

Вечером 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» сотрудник полиции метрополитена, которого заподозрили в получение взятки от гражданина, не имеющего документов, открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». В МВД проведут служебную проверку, дадут оценку действиям лиц, которые планировали и проводили операцию, закончившуюся перестрелкой.

Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в вестибюле станции метро в Москве>>