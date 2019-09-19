РИАМО – 19 сен. Работодатели сумеют протестировать потенциальных сотрудников с помощью портала Роструда «Работа в России», сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне на портале Роструда «Работа в России» разместили новый функционал.

«Работодатели смогут отбирать претендентов с помощью теста на портале Роструда. При публикации вакансии работодатели могут разместить тестовые вопросы. Ожидается, что это поможет им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования», – отмечается в сообщении.

Сотрудники пресс-службы ведомства добавили, что список вопросов может быть, как уникальным, так и универсальным.

Ранее ряд СМИ опубликовал список российских регионов, в которых легче найти работу.

«Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме республики Хакасия», – подчеркивается в материале.

Помимо этого, специалисты проанализировали индекс рынка труда по итогам 2018 года.

«Они учли девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. В 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, увеличилась зарплата, упал коэффициент напряженности на рынке труда», – дополняется в статье.

По данным исследования, легче всего с поиском работы в Москве и Санкт-Петербурге (значение индекса превышает 90 баллов). На третье место попала Московская область (81,3 балла). В топ-5 регионов с лучшей обстановкой на рынке труда также вошли Югра и Татарстан.

Большинство соотечественников предпочитают искать работу с помощью знакомых, и только треть используют для этого Интернет.