РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Жители подмосковного Подольска в День города, 21 и 22 сентября, смогут бесплатно покататься на колесе обозрения в парке Талалихина, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Первый замглавы администрации округа Виктор Чуб рассказал о приятном сюрпризе для жителей в дни празднования 238-й годовщины основания города Подольска и образования Подольского уезда – 21 и 22 сентября. В эти дни будет бесплатно работать аттракцион «Колесо обозрения» в парке культуры (имени Талалихина – ред.)», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также в Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск будет бесплатным аттракцион «Паровозик».