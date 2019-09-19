РИАМО - 19 сен. С 8 по 10 ноября общероссийская общественная организация «Федерация хоккея России» проводит Международное соревнование «Турнир четырех наций» среди национальных женских сборных команд, говорится в сообщении пресс-службы федерации.

«Любите хоккей, но никогда не видели, как в него играют девушки? Самое время восполнить этот пробел! Четыре лучшие женские национальные команды Европы с 8 по 10 ноября сойдутся на льду арены «Дмитров», чтобы определить сильнейшего. Приходите поддержать сборную России на турнире четырех наций. Вход на матчи свободный», — говорится в сообщении.

Участие в турнире примут сборные России, Германии, Чехии и Швейцарии.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Дмитров».