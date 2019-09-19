РИАМО – 19 сен. В России в почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«На почтовой марке изображен портрет М.Т. Калашникова, на полях почтового блока — чертежи автоматов Калашникова. Почтовая марка размером 50 на 42 миллиметра, номиналом 100 рублей, изданная тиражом 35 тысяч экземпляров, поступит в продажу в отделения «Почты России», – отмечается в сообщении.

Михаил Тимофеевич Калашников – выдающийся конструктор стрелкового оружия, генерал-лейтенант, герой РФ.



Легендарный автомат Калашникова, разработанный в 1947 году, отличается высокой надежностью и эффективностью. В настоящее время данная модель считается самым массовым стрелковым оружием в мире.