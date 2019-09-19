РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В подмосковном Подольске по обращению жителей восстановят тротуар вдоль дороги от железнодорожной платформы Львовская до магазина «Пятерочка», сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

С 12 по 18 сентября прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Подольске провели депутаты совета депутатов Яна Гайша и Валерий Файзулин, а также руководитель местной общественной приемной, исполнительный секретарь местного отделения партии Евгений Налетов. Всего на прием обратилось четыре человека.

«Жители обратились с просьбой восстановить тротуар вдоль железной дороги от платформы «Львовская» и до магазина «Пятерочка». Вопрос передан на контроль начальнику территориального отдела «Львовский». Оформлены документы для включения данных работ в план по благоустройству тротуара на 2021 год», – говорится в сообщении.

Другой обратившийся рассказал, что в Фонде социального страхования РФ не выдали технические средства реабилитации для инвалида первой группы по зрению. В результате обращения депутата представитель Фонда пояснил, что на данный момент отсутствует действующий государственный контракт на получение требуемых технических средств реабилитации. После заключения контракта на текущий год заявителю оформят направление на получение требуемых технических средств. Также заявитель имеет право принять решение о самостоятельном приобретении технических средств реабилитации с дальнейшим получением компенсации денежных средств.

В результате проверки жалобы на отсутствие в доме №3Б на улице Мраморная горячего водоснабжения директор МУЖРП-14 разъяснил заявителю причины и сроки устранения неисправности. Также депутат оказал помощь пенсионерке, выделив средства на подписку на газету «Подольский рабочий». Граждане, обратившиеся на прием в местную общественную приемную, остались довольны положительным решением их вопросов.

С графиком приемов в общественной приемной городского округа Подольск можно ознакомиться по ссылке.