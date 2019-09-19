РИАМО - 19 сен. Количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году снизилось на 20% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«В текущем году на сегодняшнюю дату снижение общей смертности на дорогах Подмосковья составляет 20% (132 человека). В абсолютных показателях это лучший результат среди субъектов Российской Федерации», - сказал Щулепников.

Всего с начала года в Подмосковье произошло 3749 ДТП, что на 9% ниже аналогичного показателя прошлого года. Травмы в их результате получили 4504 человека (на 11% меньше).