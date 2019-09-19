РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Вся коммунальная и снегоуборочная техника управляющей организации МУП «ДЕЗ» подмосковного Подольска готова к работе в зимний период, сообщается в группе «МУП ДЕЗ город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках плановой проверки готовности муниципалитетов к предстоящему осенне-зимнему периоду городской округ Подольск посетила заместитель министра по благоустройству Московской области Светлана Аипова.

«В ходе рабочего визита Аипова осмотрела специализированную технику управляющей организации МУП «ДЕЗ» горокруга Подольск. По результатам проверки вся коммунальная и снегоуборочная техника предприятия готова к работе в зимней период 2019-2020 годов», – говорится в сообщении.

Также в Подмосковье идет подготовка к отопительному сезону. В городском округе Подольск подготовка к отопительному периоду идет с соблюдением графика. Еженедельно на оперативных совещаниях в администрации муниципалитета заслушиваются отчеты руководителей управляющих организаций о проводимой работе в преддверии зимы.