РИАМО – 19 сен. Согласно данным исследования Cash Management Survey – 2019 британского журнала Euromoney, Московский кредитный банк (МКБ) занимает первую позицию в категории «Лучший сервис» (Best Service), говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

В исследовании участвовало более 25 тысяч респондентов - казначеев и финансовых директоров крупнейших компаний из разных стран мира. Бизнесмены отвечали на вопросы издания о качестве управления денежными средствами и уровне банковского сервиса.

«Мы рады, что наш сервис признан лучшим среди банков, работающих в России. Это результат долгой работы, формирования принципиального нового подхода к банковскому обслуживанию, включающего в себя самые быстрые, удобные и безопасные финансовые решения», - прокомментировал директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ Филипп Литвиненко.

По его словам, сейчас на рынке наблюдается относительное равенство продуктового ряда и ценовых условий. Выиграть конкурентную борьбу можно за счет качества сервиса, быстрой реакции и индивидуального подхода к клиентам.

«Правильность нашей стратегии отметили в Euromoney», — добавил Литвиненко.

Исследование Cash Management Survey журнала Euromoney считается наиболее репрезентативным и престижным в финансовой среде. МКБ в 2019 году впервые подал заявку на участие в нем. В рамках исследования в каждой стране составляется список банков-кандидатов, аналитики Euromoney рассматривают деятельность участников, проводят анкетирование и дают свое заключение.