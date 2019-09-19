РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Командиры юнармейских отрядов 11 и 25 октября смогут посетить мастер-классы по риторике и развитию красноречия в подмосковном Подольске, сообщается в группе «МУ «Дворец молодежи» (г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые горожане, информируем, что с 11 октября во Дворце молодежи Подольска будут проводиться мастер-классы для командиров юнармейских отрядов городского округа по развитию красноречия и риторике «Живое слово: выступай легко!». Они будут проходить 11 и 25 октября в 17:00», – говорится в сообщении.

Для участия в мастер-классах необходимо записаться по телефону: 8(929)995-76-90. Занятия будут проходить по адресу: улица Октябрьский проспект, дом №11/1.