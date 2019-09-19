РИАМО – 19 сен. В терминалах «Аэроэкспресс» в международном аэропорту Шереметьево и на Белорусском вокзале установлены аппараты, в которых можно взять в аренду портативный аккумулятор (PowerBank), говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для того чтобы воспользоваться услугой, пассажиру необходимо зайти на указанный на автомате сайт и зарегистрироваться.

«После этого нужно ввести номер аппарата на сайте, оплатить услугу банковской картой и ожидать выдачи батареи. Для того чтобы сдать устройство, необходимо найти ближайший аппарат, зайти на сайт, нажать на экране кнопку «сдать заряд» и вернуть аккумулятор в подсвеченную ячейку. Арендовать аккумулятор можно на срок до 30 дней», – говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут взять устройство в путешествие либо на время поездки в аэроэкспрессе – получить батарею на Белорусском вокзале и сдать ее по прибытии в терминал «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево или наоборот.

Помимо этого, все двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» оснащены розетками.

В вагонах стандартного класса они расположены у входов, в бизнес-классе – между сиденьями. Также зарядить гаджеты можно воспользовавшись розетками в терминалах «Аэроэкспресс».