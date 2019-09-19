РИАМО - 19 сен. В 2019 году 45 пешеходных переходов в Подмосковье оборудуют направленной подсветкой, подобные технологии повышения видимости пешеходов успешно применяются в европейских городах, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО начальник управления организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«Направленная подсветка пешеходного перехода раньше массово не применялась в Московской области. До конца года 45 пешеходных переходов в городских округах Истра, Красногорск и Одинцовский будут оборудованы специальными лампами, чтобы пешеходов, выходящих на дорогу, было лучше видно», - сказал Щулепников.

Он добавил, что в рамках пилотного проекта на 45 зебрах появятся знаки с внутренней подсветкой на Г-образных опорах и светофоры типа Т.7 (мигающий желтый сигнал).

По словам Щулепникова, подобные технологии повышения видимости пешеходов успешно применяются в европейских городах.

«Вместе с ГИБДД будем мониторить результаты применения таких средств. В случае эффективности в следующем году мы эту программу масштабируем», - заключил он.