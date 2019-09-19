РИАМО – 19 сен. Авиакомпания «Аэрофлот» опровергает информацию о забастовке бортпроводников, на данный момент все рейсы полностью укомплектованы кабинными экипажами и летают по расписанию, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Ранее Life.ru сообщил о том, что бортпроводники компании «Аэрофлот» устроили забастовку и массово берут больничные, потому что их не устраивают условия труда. Якобы из-за этого 50 рейсов в день находятся под угрозой срыва.

«В Аэрофлоте работает более 8,5 тысяч бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых», - отмечается в сообщении.

В авиакомпании отметили, что журналисты не запрашивали подтверждения непроверенной информации из социальных сетей у пресс-службы.

«Аэрофлот» оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и признать публикации распространением заведомо недостоверной общественно значимой информации, добавляется в сообщении.