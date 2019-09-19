РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В подмосковном Подольске 20 сентября представитель ГУ МВД России по Московской области Олег Сигунов проведет прием граждан, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В Подольске 20 сентября с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по горокругу, расположенном на улице Революционный проспект, дом 84, в кабинете для приема граждан состоится прием заместителем начальника УОООП ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Олегом Сигуновым», – говорится в сообщении.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.