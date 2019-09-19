РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 сен. В подмосковных Люберцах наградили директора Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципалитета Виталия Богданова за высокий профессионализм, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце спорта «Триумф» Люберец прошел учебно-методический сбор руководителей ЕДДС со всего Подмосковья. В его рамках обсудили повышение успешности оказания помощи людям при помощи служб.

«Награждается за высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей, усердие и вклад в развитие органов повседневного управления МОСЧС директор ЕДДС Люберец Виталий Богданов», – сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов.

Богданову вручили почетную грамоту. Также наградили руководителей ЕДДС Фрязина, Лыткарина, Балашихи, Бронниц и ряда других муниципалитетов Подмосковья.