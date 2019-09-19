РИАМО – 19 сен. В столице сохраняется влияние циклонов, а значит - резкие колебания атмосферного давления, 22 сентября давление сильно опустится и приблизится к рекордно низкому значению, сообщается на сайте «Метеоновости».
Барическая «пила» будет отмечаться в Москве в ближайшие дни.
Однако уже 22 сентября очередной атлантический вихрь приблизится к центру Европейской России.
«За сутки атмосферное давление упадет почти на 20 единиц и в дневные часы составит 977 гектопаскалей. Такое низкое атмосферное давление близко к рекордному. За последние 70 лет атмосферное давление ниже 980 гектопаскалей отмечалось всего лишь пять раз», – дополняется в материале.
В начале новой недели ожидается очередной скачок атмосферного давления, уже на 23 единицы вверх. Оно повысится до 1 тысячи гектопаскалей. 24 сентября атмосферное давление вновь начнет понижаться.
Такие «качели» атмосферного давления неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников, поскольку атмосферное давление способно изменить собственное артериальное давление и вызвать сосудистый или гипертонический криз.
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