РИАМО – 19 сен. В столице сохраняется влияние циклонов, а значит - резкие колебания атмосферного давления, 22 сентября давление сильно опустится и приблизится к рекордно низкому значению, сообщается на сайте «Метеоновости».

Барическая «пила» будет отмечаться в Москве в ближайшие дни.

«Начиная с сегодняшнего дня (19 сентября – ред.) атмосферное давление будет постепенно повышаться и в субботу достигнет нормального значения для этой поры, 996 гектопаскалей», – говорится в сообщении.

Однако уже 22 сентября очередной атлантический вихрь приблизится к центру Европейской России.

«За сутки атмосферное давление упадет почти на 20 единиц и в дневные часы составит 977 гектопаскалей. Такое низкое атмосферное давление близко к рекордному. За последние 70 лет атмосферное давление ниже 980 гектопаскалей отмечалось всего лишь пять раз», – дополняется в материале.

В начале новой недели ожидается очередной скачок атмосферного давления, уже на 23 единицы вверх. Оно повысится до 1 тысячи гектопаскалей. 24 сентября атмосферное давление вновь начнет понижаться.

Такие «качели» атмосферного давления неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников, поскольку атмосферное давление способно изменить собственное артериальное давление и вызвать сосудистый или гипертонический криз.