РИАМО – 19 сен. Два месяца потребуется для переезда съемочной группы реалити-шоу «Дом-2» на новую площадку в новой Москве, съемки могут начаться уже в апреле 2020 года, сообщает ТАСС.

«Подрядчик сейчас активно строит новые корпуса, они в разной степени готовности. В январе они планируют завершить полностью строительство новых объектов. Февраль-март (2020 года – ред.) – на переезд и монтаж систем. Где-то с апреля они уже начнут работать», – заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Покидать старую площадку «Дому-2», которая также располагалась в новой Москве у поселка Летова Роща, приходится из-за строительства дороги из Саларьево в Марьино.

Проект возведения трассы предусматривал изъятие участка. В итоге, власти Москвы выделили компании «ЕТК-инвест», которой принадлежала площадка, новый участок.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфир телеканала ТНТ с 2004 года.