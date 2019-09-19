Существует несколько вариантов восстановления зубов, о которых можно узнать на сайте популярной в Москве стоматологии https://me-dent.ru/, тем не менее самым лучшим и эстетичным способом считается имплантация.

Имплантация представляет собой хирургическую процедуру, при которой в кость челюсти устанавливается имплант, по форме напоминающий корень зуба. После срастания импланта с костью, он служит опорой для фиксируемой коронки. Имплантация имеет целый ряд плюсов, но самое главное преимущество — локальность проведения операции. Имплант вживляется на месте отсутствующего зуба и не затрагивает соседние зубы.

Можно ли при помощи имплантации восстановить весь зубной ряд?

Импланты на сегодняшний день считаются самым современным и достойным способом восстановления улыбки. Они не только в полной мере возвращают жевательную функцию, являясь аналогом зуба, но и восстанавливают эстетику.

Одна из лучших стоматологий в России и Москве, которая проводит операции на самом высоком уровне, — сеть стоматологий «Менделеев». Здесь проводится полный комплекс стоматологических услуг, включая полную диагностику полости рта и всю подготовку к лечению. А главное — предоставляются пожизненная гарантия на импланты и фирменная гарантия до 15 лет на работу врача.

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