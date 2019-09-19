РИАМО – 19 сен. Первые маршруты Московских центральных диаметров улучшат транспортное обслуживание практически 20% жителей столицы, проживающих в 45 районах, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Два первых диаметра потенциально улучшат транспортное обслуживание более чем 4 миллионов человек, а это около 20% от числа проживающих в столице и прилегающих районах Московской области», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что открытие первого диаметра позволит создать 403 тысячи дополнительных пассажирских мест, а второго – 486 тысяч.

Средний пассажиропоток каждого из двух диаметров составит более 40 миллионов человек в год.

«Открытие движения по этим диаметрам позволит в среднем в 1,5 раза сократить время в пути для пассажиров Москвы и Подмосковья», – заверил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса Москвы дополнил, что благодаря первым двум диаметрам на 10-13% снизится нагрузка на соответствующие участки Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

На МЦД-1 и МЦД-2 будет 66 станций, на 27 из них предусмотрены пересадки на метрополитен, МЦК и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – как и подземка.

По МЦД начнут курсировать поезда «Иволга», в которых поддерживается комфортный микроклимат и работает система обеззараживания воздуха. Кроме того, в вагонах есть крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi, USB-розетки для зарядки гаджетов.