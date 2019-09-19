РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 сен. Детский технопарк «Кванториум» Технологического университета в Королеве станет площадкой для проведения заключительных этапов олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior, сообщила «РИАМО в Королеве» начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью Технологического университета Анна Клочнева.

«Кванториум» Технологического университета уже принимал в своих стенах финалистов олимпиады НТИ. Современное материально-техническое оснащение и опытные педагоги-наставники детского технопарка позволили провести олимпиаду на самом высоком уровне.

«Учитывая этот удачный опыт, ассоциация участников технологических кружков выбрала Технологический университет в качестве своего регионального партнера по итогам конкурсного отбора, в котором приняли участие более 60 организаций», – сказала Клочнева.

Олимпиады кружкового движения пройдут в ноябре и декабре текущего года по всей России.

Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior – это инженерные командные соревнования среди учащихся 5-7 классов, где школьники встречаются с новыми технологиями, создают образ будущего, решают инженерно-технологические задачи. Олимпиада проводится совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».