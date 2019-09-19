РИАМО – 19 сен. Пиар-директор Анастасии Заворотнюк рассказала о том, что состояние актрисы улучшилось, и, по прогнозам медиков, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился шанс на выздоровление, пишет в четверг газета «Московский комсомолец».

Директор артистки Марина Потапова отметила, что родные и близкие долго не комментировали ее состояние, боясь сглаза. В настоящее время Заворотнюк неожиданно для многих пошла на поправку.

«Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня, наконец, ответила. Марина (Потапова – ред.) написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы», – заявила подруга актрисы «МК».

Она дополнила, что, по данным врачей, Анастасия сумеет выкарабкаться.

«Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», – сказала подруга звезды.

По данным ряда СМИ, ранее у 48-летней Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. По словам продюсера Андрея Разина, шансов на выздоровление у нее нет.