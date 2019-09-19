РИАМО – 19 сен. В России планируется обновить систему взыскания долгов, концепцию нового закона разработало министерство юстиции, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Концепция, в частности, предполагает «установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности» физлиц. Взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки должник в 30-дневный срок не закроет долг», — говорится в сообщении.

Предполагается, что это снизит нагрузку на судебные органы, установит дополнительные гарантии прав граждан.

В реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, например, ломбарды, микрофинансовые фирмы. После включения в реестр они смогут встречаться с должниками и звонить им, направлять сообщения. Без включения в реестр должнику можно будет лишь отправлять письма по почте, электронной почте или через «личный кабинет».

Организации реестра должны будут хранить не менее двух лет аудиозаписи общения с должниками, записи сообщений, застраховать свою ответственность за причинение убытков должнику (годовое покрытие — не менее 10 миллионов рублей).

Некоторые участники рынка считают требование о включении всех взыскателей в реестр нецелесообразным. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сообщил, что надзор за соблюдением банками закона о взыскании долгов находится в компетенции ЦБ, введение нового реестра и регулирование со стороны ФССП создаст фактически дублирование функций и новые затраты.

По мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Эльмана Мехтиева, включение в реестр организаций, для которых взыскание не основной вид деятельности, не обеспечивает эффективную защиту прав потребителей.

Правозащитники ожидают серьезного усугубления проблем должников. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что регулятору может не хватить мощностей контролировать все компании из реестра. А предлагаемый претензионный порядок работы с задолженностью затянет процедуру взыскания.