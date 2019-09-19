РИАМО - 19 сен. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин проверил, как проходит благоустройство Цветного бульвара и площади Дворца культуры во Власихе, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Вместе с главой городского округа Власиха Альбертом Алябьевым, руководителями подведомственных организаций и представителями компаний-подрядчиков министр осмотрел объекты благоустройства и побывал на берегу Верхнего руслового озера.

«Осмотр начался с площади Дворца культуры и далее по пешеходной зоне Цветного бульвара. Концепцией благоустройства предусмотрено создание единого современного стиля оформления городского пространства, который коснется не только современных материалов для покрытия пешеходных зон, но и облицовки торговых павильонов и малых архитектурных форм. Проектом предусмотрено озеленение – создание клумб и высадка деревьев, рекомендованных для городской среды», — говорится в сообщении.

В начале года на публичных слушаниях жители города познакомились с концепцией благоустройства площади Дворца культуры и Цветного бульвара. Архитекторы получили замечания и предложения, их попросили максимально учесть особенности и традиции Власихи как военного городка.

Хайкин указал на недостатки при проведении работ, уточнил сроки, ознакомился с процессом обновления Верхнего руслового озера и зонами отдыха, создающимися в его черте.

Проект благоустройства береговой зоны включает максимальное сохранение природного облика, приведение в порядок замусоренной территории, создание комфортной среды для отдыха. Это место должно стать знаковым для Власихи. Здесь предусмотрены площадки для рыбалки, зона для пикников, городской пляж, площадок для воркаута и уличных тренажеров. В новой зоне отдыха также появятся мостики через овраг, сухой ручей для стока ливневых вод с Цветного бульвара.

«Сегодня мы работаем во Власихе, где проходит масштабное благоустройство двух больших территорий, приуроченное к юбилею города. Мы их обошли, посмотрели ход работ. Естественно, как и на любой стройке, есть вопросы к подрядчикам, есть вопросы по поставкам детского игрового оборудования. Здесь будут детские площадки, воркаут, новые автобусные остановки и многое другое. Это большая работа, и вскоре жители и гости Власихи увидят масштабное обновление», — отметил Хайкин.

По словам министра, 15 октября центральная часть города должна быть закончена, а к концу октября – началу ноября планируется завершить благоустройство озера.

Алябьев подчеркнул, что уже то, что сейчас есть на территории, очень радует жителей, в соцсетях много положительных отзывов.