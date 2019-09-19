РИАМО – 19 сен. Свыше 10 столичных проектов домов реновации включены в Реестр экономически эффективной проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«С начала 2019 года в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ включены 12 проектов домов, вошедших в программу реновации. Все они представлены департаментом градостроительной политики города Москвы», – заявил руководитель департамента Сергей Левкин.

Реестр экономически эффективной проектной документации содержит проектную документацию уже построенных объектов.

Так, вошедшие в Реестр проекты впоследствии реализуют повторно, причем не только в Москве. Повторное применение проектов позволяет снизить стоимость строительства за счет того, что все технические, технологические и планировочные решения уже разработаны, необходимо сделать только привязку нового объекта к местности.

«Проектная документация новых жилых домов создана на основе положений, действующих СНиП, СанПиН и СП с учетом всех современных требований, включая создание безбарьерной среды. Данные проекты рекомендованы к применению по всей территории России», – уточнил Левкин.

Одновременно с жилищным строительством по требованию мэра Москвы Сергея Собянина в городе возводятся объекты социальной инфраструктуры.

«В течение этого года одобрены для включения в Реестр проекты шести детских садов, двух школ, семи административных зданий и по одному – объектов культуры и спорта», – перечислил Левкин.

Всего в Реестре в настоящее время находится 103 объекта, представленные департаментом градостроительной политики Москвы.

Проекты многоквартирных жилых домов программы реновации, включенные в Реестр, реализованы по адресам:

проезд Шокальского, дом 27, корпус 2;

Долгопрудная улица, дом 12;

Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1;

Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3;

Судостроительная улица, дом 19;

проезд Шокальского, дом 33;

Малая Филевская улица, дом 22;

Проспект Вернадского, дом 73;

Ленинский проспект, дом 134;

Матвеевская улица, дом 11;

Севастопольский проспект, дом 22;

Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1.