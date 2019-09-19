РИАМО – 19 сен. Свыше 10 столичных проектов домов реновации включены в Реестр экономически эффективной проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.
«С начала 2019 года в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ включены 12 проектов домов, вошедших в программу реновации. Все они представлены департаментом градостроительной политики города Москвы», – заявил руководитель департамента Сергей Левкин.
Реестр экономически эффективной проектной документации содержит проектную документацию уже построенных объектов.
Так, вошедшие в Реестр проекты впоследствии реализуют повторно, причем не только в Москве. Повторное применение проектов позволяет снизить стоимость строительства за счет того, что все технические, технологические и планировочные решения уже разработаны, необходимо сделать только привязку нового объекта к местности.
«Проектная документация новых жилых домов создана на основе положений, действующих СНиП, СанПиН и СП с учетом всех современных требований, включая создание безбарьерной среды. Данные проекты рекомендованы к применению по всей территории России», – уточнил Левкин.
Одновременно с жилищным строительством по требованию мэра Москвы Сергея Собянина в городе возводятся объекты социальной инфраструктуры.
«В течение этого года одобрены для включения в Реестр проекты шести детских садов, двух школ, семи административных зданий и по одному – объектов культуры и спорта», – перечислил Левкин.
Всего в Реестре в настоящее время находится 103 объекта, представленные департаментом градостроительной политики Москвы.
Проекты многоквартирных жилых домов программы реновации, включенные в Реестр, реализованы по адресам:
проезд Шокальского, дом 27, корпус 2;
Долгопрудная улица, дом 12;
Щелковское шоссе, дом 90, корпус 1;
Волгоградский проспект, дом 97, корпус 3;
Судостроительная улица, дом 19;
проезд Шокальского, дом 33;
Малая Филевская улица, дом 22;
Проспект Вернадского, дом 73;
Ленинский проспект, дом 134;
Матвеевская улица, дом 11;
Севастопольский проспект, дом 22;
Профсоюзная улица, дом 96, корпус 1.
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