РИАМО – 19 сен. В ходе реконструкции макета Москвы будет актуализирован внешний облик более 300 зданий, его создают по поручению мэра столицы с 2012 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Макет будет закрыт на реконструкцию с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

«Предполагается, что опытные мастера-макетчики актуализируют внешний облик 305 зданий и сооружений. Где-то поменяется цвет кровли, где-то повернут здание на несколько градусов относительно улицы, чтобы добиться большей точности. Исчезнут несколько снесенных строений. Кроме того, на макете появятся памятники, которые были установлены в недавнее время, например, памятник святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицкой площади», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что с улицы Гиляровского уберут трамвайные пути, а Триумфальная площадь и площадь Красных ворот предстанут в реконструированном виде.

Левкин также напомнил, что в ходе реконструкции площадь макета будет увеличена на 60,5 квадратных метров и составит 429 «квадратов».

«Здесь появится более 1 тысячи новых объектов, в числе которых Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ», Екатерининский дворец, Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», Даниловский рынок, АЗЛК, Лефортовский парк и другие», – перечислил он.

С момента открытия павильона в октябре 2017 года его посетило уже около 600 тысяч человек. «Макет Москвы» стал самостоятельным туристическим объектом и привлекает множество гостей не только из России, но и из-за рубежа.

Макет создается с 2012 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, подчеркнул Левкин.

В настоящее время его площадь составляет 368 квадратных метров. Он представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1 к 400.