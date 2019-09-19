РИАМО - 19 сен. В рамках акции «Открой#Моспром» с 26 по 28 сентября москвичи смогут бесплатно посетить 19 фабрик и заводов, а также два музея, в частности, впервые участие в проекте подобного формата примет московский завод «Рено», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это уже третий проект «Открой#Моспром», который департамент инвестиционной и промышленной политики города совместно с московскими производствами проводит в столице. В прошлый раз за три экскурсионных дня заводы Москвы посетили свыше 1700 человек. В этот раз мы ожидаем на московских фабриках еще большее число гостей», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, впервые участие в проекте подобного формата примет московский завод «Рено» — один из самых роботизированных и высокотехнологичных автомобильных заводов всего концерна.

Среди компаний-участников акции — завод «Сантехпром», производственный комплекс «Салют», научный центр «НАМИ», культурный центр «Российский подарок», кондитерский концерн «Бабаевский» и кондитерско-булочный комбинат «Черемушки», а также «Очаково», «Баскин Роббинс», «Айкрафт» «Вимм-Билль-Данн», «Московский центр упаковки» и другие.

«При разработке программы проекта особое внимание было уделено профориентации: более чем для ста московских студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия. Проект получил поддержку жителей города, мы рассчитываем и дальше пополнять перечень участников, что позволит в два раза увеличить среднее количество посетителей до конца года», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках мероприятий будут организованы мастер-классы и состязания. Так, например, компания Coca-Cola HBC Russia организует промышленный квест, победители которого получат ценные призы. В то же время мебельная компания «Феликс» проведет мастер-класс на тему дизайна рабочих пространств, а в музее «Роза Эйнема» пройдет занятие «Я — кондитер».

На заводе «Трансмаш» в рамках акции организуют программу, приуроченную к Году театра в России. Ее посвятят многолетнему сотрудничеству предприятия с Российским академическим молодежным театром, взявшему начало в середине прошлого века. Планируется, что музей «Трансмаша» передаст актерам театра архивные снимки, на которых запечатлено, как рабочие предприятия в 1960-х годах помогали изготавливать театральные декорации. Артисты РАМТ не в благодарность за это часто играли выездные спектакли для сотрудников завода и их семей.

Чтобы принять участие в бесплатной акции «Открой#Моспром», необходимо пройти предварительную регистрацию — количество мест ограниченно.