РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия передали детскому дому-интернату в Подольске 80 килограммов муки, а также чай и томатную пасту, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске волонтеры Георгиевского сестричества милосердия 18 сентября побывали в детском доме-интернате 8 вида, где 5 дней в неделю проживают и учатся дети с особенностями умственного развития. Внешне абсолютно жизнерадостные и веселые ребятишки! Волонтеры передали для дополнительного питания ребятишек 80 килограммов муки, несколько килограммов чая, какао, киселя и томатной пасты», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят жителей округа Елену и Юлию за оказанную помощь.