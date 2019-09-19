РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 сен. Сотрудники ГИБДД в городском округе Королев с 16 по 19 сентября выявили троих пьяных водителей во время рейда «Нетрезвый водитель», сообщил «РИАМО в Королеве» начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Рейд с 16 по 19 сентября провели сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев.

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было выявлено три пьяных водителя. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени. Водители привлечены к ответственности», – сказал Адамов.

Инспекторы напоминают об ужесточении наказания за езду в нетрезвом виде. За причинение тяжкого вреда здоровью, если установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, теперь может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. А за ДТП в пьяном состоянии со смертельным исходом – до 15 лет лишения свободы.

Рейд «Нетрезвый водитель» продлится до 22 сентября включительно.