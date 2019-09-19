РИАМО - 19 сен. Депутаты Московской областной думы согласовали назначение заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова на пост вице-губернатора – руководителя администрации губернатора региона, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«За эти годы работы мы общались и работали по разным вопросам, связанным и с экологией, и конкурентной политикой. Опыт взаимодействия у меня позитивный. Как вы знаете, я всегда открыт для взаимодействия для всех фракций и для каждого из вас», - сказал Чупраков.

Он добавил, что тот опыт, который был получен им в правительстве Московской области, он будет применять на высоком посту.

За согласование кандидатуры нового вице-губернатора – руководителя администрации губернатора региона проголосовали все 40 присутствующих депутатов.

«От себя лично и от имени депутатов поздравляю Александра Анатольевича с назначением на этот ответственный пост, желаю успехов на этом важном для нашего региона направлении. И, конечно, как это было и раньше, будем активно взаимодействовать в нашей совместной деятельности. Поздравляю», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Кандидатуру Чупракова на должность вице-губернатора региона - руководителя администрации губернатора Московской области предложил сам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Александр Чупраков в 2012 году занимал должность министра имущественных отношений Московской области, а с ноября того же года его назначили на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. В сентябре 2018 года Чупраков был переизбран на должность заместителя председателя правительства Московской области.

Ранее должность вице-губернатора – руководителя администрации губернатора Подмосковья занимал Михаил Кузнецов. Сейчас он занимает пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта.