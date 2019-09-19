РИАМО - 19 сен. Водитель легкового транспортного средства въехал в припаркованные автомобили в 5-м квартале Капотни в Москве, в дорожной аварии четыре машины оказались повреждены, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГИБДД по столице.

«В 5-м квартале Капотни по неизвестным причинам водитель, управляя транспортным средством, въехал в припаркованные автомашины. По предварительной информации, водитель повредил четыре автомобиля», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в происшествии никто не пострадал.