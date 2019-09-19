РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 сен. В четверг в ряде домов подмосковных Люберец начали пробный пуск систем теплоснабжения, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДС ЖКХ муниципалитета.

«Дорогие жители! (19 сентября – ред.) проводятся работы по опробованию систем теплоснабжения в домах на семи улицах», – говорится в сообщении.

В четверг пуск отопления произведут в домах №№2, 2А, 6А, 10, 12, 14 на Новой улице; в домах №№3 и 4 на Парковой улице; в домах №№4, 6, 8 на улице Красноармейская; в домах №№3, 4, 5, 6 на улице Власова. Кроме того, тестирование систем теплоснабжения будет в домах №№4, 7, 9 на Комсомольской улице; в домах №№37, 39, 39А ,41, 43 корпус 2, 45 корпус 2, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59 на улице Кирова.

Также пуск отопления пройдет в домах №№120 корпусы 1, 2, 3, 122А, 122, 124, 126, 140.