РИАМО - 19 сен. Школы Подмосковья получат поддержку из областного бюджета на закупку новых планшетных компьютеров, всего до конца года поставят почти 2 тысячи планшетов на сумму около 37 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Новое оборудование поступает в подмосковные школы в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«Мы проанализировали потребность образовательных учреждений в компьютерной технике. Основная задача – оснастить качественной техникой предметные классы в школах, чтобы ребята смогли обучаться, используя современные технологии. Помимо планшетов, мы закупаем в эти классы свыше 1,6 тысячи проекторов», – отметила Забралова.

По ее мнению, важно, чтобы подмосковные школы были оснащены по последнему слову техники, работа в этом направлении ведется ежедневно.

Новую технику поставят в школы 25 округов, в том числе 60 планшетов получит СОШ № 34 городского округа Подольск, 65 – Раменская СОШ № 9, 62 – Раменская СОШ № 19, 58 – СОШ № 28 Сергиева Посада, 65 – Домодедовская СОШ № 8.