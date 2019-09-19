РИАМО – 19 сен. На первом заседании Московской городской думы в четверг был избран председатель столичного парламента, им повторно стал Алексей Шапошников, сообщается в Twitter-аккаунте Мосгордумы.

Кандидатура Шапошникова, который был спикером Мосгордумы шестого созыва, была поддержана большинством депутатов. По регламенту столичного парламента, он будет возглавлять работу депутатского корпуса в течение всего срока полномочий действующего состава думы. Новый состав Московской городской думы начал работу в четверг, первое заседание открыл старейший по возрасту парламентарий Николай Губенко.

«Алексей Шапошников избран председателем Мосгордумы», – говорится в сообщении.

В его обязанности будут входить подготовка и проведение заседаний, подпись постановлений, заявлений, обращений думы, созыв внеочередных заседаний.

Помимо этого, председатель выполняет представительские функции, вносит на рассмотрение думы кандидатуры на должность члена Совета Федерации – представителя от Мосгордумы, возглавляет комиссию по организации работы думы и организует ее деятельность. После избрания состоялась церемония вручения Шапошникову должностного знака. В ответном слове он поблагодарил парламентариев за доверие и подчеркнул, что Мосгордума остается живой дискуссионной площадкой, где обсуждаются самые острые и актуальные вопросы.

«Уверен, что городской парламент всегда будет тем местом, где достигаются законодательные решения для улучшения жизни наших избирателей, выполнения наказов москвичей. Сейчас время формировать рабочую повестку, осенняя сессия началась», – заявил избранный председатель столичного парламента.

В единый день голосования жители столицы выбирали 45 депутатов Московской городской думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. В трех округах было организовано электронное голосование, в котором приняли участие 10,2 тысячи человек.