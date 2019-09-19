РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Дорогу, ведущую от Волоколамского шоссе к жилому комплексу «Митино О2» в подмосковном Красногорске, планируют перекрыть с 21 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«С 21 сентября планируется перекрытие дороги от Волоколамского шоссе в сторону ЖК «Митино О2» (деревня Сабурово)», – говорится в сообщении.

По информации управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга, необходимость перекрытия автодороги связана с тем, что данный участок не отвечает требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

«О сроках выполнения ремонта и по возобновлению движения будет сообщено дополнительно», – заключается в сообщении.