РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В микрорайоне Климовск Подольска может появиться трехполосное движение на Старосимферопольском шоссе у съезда на эстакаду по улице Индустриальной, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск сотрудники территориального управления, ГИБДД, а также представители комитета по дорожному хозяйству и транспорту провели совместную проверку двух объектов придорожного сервиса, по которым имеются вопросы по организации дорожного движения. Первым объектом проверки стала АЗС «Нефтьмагистраль» на Старосимферопольском шоссе.

«Ранее на данном участке дороги было организовано 3 полосы движения, что позволяло автовладельцам с крайней правой полосы поворачивать на эстакаду по улице Индустриальной. После реконструкции АЗС было установлено отбойное ограждение, которое загрузило проезжую часть. В администрации округа и 2 полку ДПС разрешительная документация на установку отбойника и рекламной стелы отсутствуют. Если разрешительную документацию не найдут, будут приняты меры по восстановлению трехполосного движения. Также представителям АЗС было рекомендовано рассмотреть вопрос переноса рекламной стелы ближе к проезду на станцию «Весенняя», – говорится в сообщении.

Вторым объектом проверки стал автосервис, расположенный на Бережковском проезде, в границах СНТ «Весна 9», поводом для проверки послужил незаконно организованный въезд на указанную территорию.

«Данный въезд организован на Т-образном перекрестке с ограниченной зоной видимости, а также менее чем в одном метре от существующей проезжей части. Заезжающие и выезжающие с территории указанного объекта автомобили создают аварийные ситуации. По итогам проверки собственнику данного участка было рекомендовано незамедлительно закрыть указанный въезд, также для обеспечения безопасности дорожного движения было принято решение о необходимости установки отбойного ограждения на указанном повороте», – поясняется в материале.