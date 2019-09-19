РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил на домашнем льду команду «Северсталь» из Череповца со счетом 4:1 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), команда вышла на первую позицию в Западной конференции, сообщается на сайте Подольского клуба.

«В среду, 18 сентября, ХК «Витязь» сразился с ХК «Северсталь» из Череповца. Матч проходил в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске, на него пришли 2 842 зрителя. «Витязь» Михаила Кравеца продолжает наращивать темп уверенным стартом в чемпионате и завершает домашнюю серию на высокой ноте со счетом 4:1», – говорится в сообщении.

Главный тренер команды «Витязей» Михаил Кравец сказал, что вратарь команды Самонов выручил команду и играл надежно. «Витязь» продолжил уверенное шествие по турнирной лестнице, и, благодаря зеркальным по счету домашним победам, вновь вышел на первую позицию в Западной конференции.