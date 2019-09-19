РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 сен. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) подмосковных Люберец вошла в топ-5 лучших служб Московской области, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах стартовал учебно-методический сбор руководителей ЕДДС со всего Подмосковья. В его рамках обсудят повышение успешности оказания помощи людям посредством данных служб.

«Люберцы традиционно являются одними из лучших. Единая дежурная диспетчерской служба данного горокруга входит в топ-5 лучших в Подмосковье», – сказал Павлов.

По его словам, в Люберцах налажена система работы. Также служба располагает необходимым набором обученных кадров и современным оборудованием.