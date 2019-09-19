РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. Семейный культурно-развлекательный центр планируют построить в центре Подольска на берегу реки Пахры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Рабочая группа архитектурной комиссии Московской области поддержала проектное решение центра культурного и физического развития, разработанное архитектурной мастерской «ПТАМ Виссарионова» в центральной части Подольска. Рядом с комплексом предполагается обустроить рекреационную зону.

«В центре Подольска планируется создать важный для города комплекс общей площадью порядка 8 тысяч квадратных метров вместе с благоустройством прилегающей территории. Это будет культурно-развлекательный центр для всей семьи, с физкультурно-оздоровительной частью, интерактивными игровыми комнатами, музеем живой науки. Все эти разнообразные активности собраны под одной крышей и снабжены удобной инфраструктурой. Здесь можно будет провести свой досуг или воспользоваться услугами коворкинга», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В здании разместятся центр раннего развития, детский развлекательный центр, коворкинг, художественные, танцевальные, исследовательские студии и кружки, кафе и выставочный зал. Рядом с объектом появится открытый амфитеатр для проведения мероприятий. В перспективе он станет частью озелененной территории вдоль реки Пахры, где планируется устройство парковой зоны.

Визуальное и объемно-пространственное решение здания соединяет две стилистически разные части – современную и облицованную панелями под клинкер историческую часть, ассоциирующуюся с промышленными зданиями завода «Зингер», которым известен Подольск.

«Представленные проектные решения гармонично интегрируют комплекс в историческую часть Подольска и ландшафтную панораму берега реки Пахры. Визуальное разделение силуэта здания и использование разного материала в отделке позволяет приблизить его к морфотипу окружающей застройки», – добавила главный архитектор Московской области и председатель рабочей группы архитектурной комиссии Александра Кузьмина.

Для облицовки здания будут использованы светлые композитные панели и панели, имитирующие кирпич. Цветные обрамления окон и их разномасштабный ритм напомнят о детских функциях внутри здания.