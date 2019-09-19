РИАМО - 19 сен. В выходные в Москве и Подмосковье при облачной погоде ожидается дождь максимальная температура воздуха днем составит плюс 10 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

«В выходные дни погода будет очень изменчивой. В субботу практически будет без осадков, переменная облачность. Но температуры будут прохладные в пределах плюс 10 градусов. При этом в ночные часы температура будет отпускать до плюс 2-4 градусов в столице, от 0 до плюс 5 градусов по области», - сказал Синенков.

Он отметил, что характер погоды в ночь на воскресенье будет определяться достаточно большим циклоном, центр которого пройдет через Ладожское озеро.

«Уже в ночь на воскресенье небо закроется плотными облаками, начнется дождь, который с перерывами продлится практически весь день в воскресенье и только, может быть, к вечеру будут перерывы в дожде, но погода будет преимущественно облачной. При этом усилится северный ветер и температура не дойдет даже до 10 градусной отметки днем», - добавил Синенков.

По его словам, температура воздуха в ночь на понедельник понизится до плюс 2-4 градусов