РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 сен. В подмосковном Подольске пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме одного из СНТ округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в четверг около 3:10. В оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Подольск, СНТ «Райсполком-1».

«В 4:42 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.