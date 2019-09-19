РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. В подмосковных селах и деревнях Московской области могут внедрить систему «Умный город», в рамках которой жители смогут сообщать о происшествиях в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), сообщил представитель ФКУ НЦУКС МЧС России Сергей Качанов.

В четверг во Дворце спорта «Триумф» Люберец стартовал учебно-методический сбор руководителей ЕДДС со всего Подмосковья. В его рамках обсудят повышение успешности оказания помощи людям при помощи служб. Качанов рассказал в своем докладе о работе ЦУКС.

«Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) должна «говорить на одном языке» с центром управления в кризисных ситуациях. Это все должно решаться созданием единой базы данных и подготовкой документов. Все это позволит завести службу туда, где не планировалось ее создание – в села и деревни», – сказал Качанов.