РИАМО - 19 сен. Новоизбранные депутаты Московской городской думы предлагают смягчить ответственность за протестную активность, для этого он уже разрабатывают проект постановления о внесении законопроекта, пишет в четверг газета «Известия».

Авторами инициативы выступили члены фракции КПРФ. Они предлагают внести изменения, смягчающие, частично отменяющие или совершенствующие ряд статей Уголовного кодекса РФ. Речь идет о статьях 212 «Массовые беспорядки», 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», а также 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Будет полезно узнать, как поведут себя самовыдвиженцы — проявят ли они желание защитить права граждан, митингующих во многом именно против них. В любом случае надо признавать утратившей силу статью 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», - рассказала депутата Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова.

Похожие инициативы выдвигаются и в Государственной думе РФ. На данный момент депутаты МГД и Госдумы обсуждают данный вопрос.

Политики полагают, что необходимо в целом изменить подход к судебной системе, а не акцентировать внимание на самых резонансных делах. Это позволит исключить злоупотребления в правоприменительной практике.

При этом политологи отмечают, что вопрос здесь не в мягкости или жестокости законодательства, а в адекватности его применения. Так, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил о важности доверия граждан к судебной системе в целом.

«Не будет никакого доверия, если люди не увидят примеры того, как суд защищает гражданина от произвола исполнительной власти или силовиков. Бороться с инакомыслием судебными решениями — это тушить пожар бензином», - отметил политолог.

Кроме того, Калачев подчеркнул, что гуманизация законодательства может сыграть на руку властям.

«Гуманизация ответственности за протестную активность будет воспринята как уверенность власти в себе, своей правоте и поддержке большинства», — уверен Калачев.