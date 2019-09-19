РИАМО - 19 сен. В пятницу Мосгорсуд рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Павлу Устинову, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«На 12:00 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции в отношении Павла Устинова. Павел Устинов будет участвовать посредством видеоконференцсвязи», - сказал собеседник агентства.

На этой неделе Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину.

Ранее Мосгорсуд запланировал на 23 сентября рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на постановление в том числе по мере пресечения по итогам предварительного слушания.