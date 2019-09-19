РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 сен. Более 40 тысяч жителей Королева прошли диспансеризацию с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В нынешнем году диспансеризации подлежат более 60 тысяч жителей наукограда, возраст которых в 2019 году кратен трем.

«На сегодняшний день диспансеризацию прошли 42 150 человек, что составляет 69,7% от общего числа подлежащих обследованию. «Паспорт здоровья» в Королевских медицинских учреждениях можно получить в течение всего года», – говорится в сообщении.

Диспансеризацию жители Королева могут пройти в поликлиниках по месту регистрации. С собой нужно взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. В зависимости от возраста врач-терапевт назначит необходимые анализы, исследования и консультации специалистов, по результатам которых будет оцениваться состояние здоровья.