РИАМО - 19 сен. Компания MR Group займется строительством нового жилого комплекса площадью около 100 квадратных метров на улице Большая Черемушкинская на юго-западе Москвы, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко построит жилой комплекс на юго-западе Москвы – на улице Большая Черемушкинская, 25, недалеко от станции метро «Профсоюзная», – отмечается в сообщении.

Площадь жилья составит 96 тысяч квадратных метров, площадь социальной инфраструктуры – спортплощадок и образовательных учреждений – составит 9 тысяч квадратных метров. Реализацией проекта занимается ООО «Специализированный застройщик «Знаменский».

Часть квартир получат переселенцы по реновации, пояснили источники издания. Это подтвердила и сама компания.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая уточнила, что такое жилье обычно располагают отдельно от площадей для коммерческой продажи. Это, по ее словам, позволяет «предотвратить потенциальное негативное влияние подобного соседства».

Литинецкая оценила инвестиции в строительство ЖК в 6 миллиардов рублей. Расстояние до метро – около 2 километров, однако, по мнению эксперта, жилье будет востребовано. Стартовая стоимость квартир может составить 190–200 тысяч рублей за 1 квадратный метр без отделки, что сопоставимо с проектами бизнес-класса.