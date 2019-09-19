РИАМО – 19 сен. Власти Москвы одобрили проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Варшавская» и прилегающих территорий, так, общая площадь планировки займет 20,8 гектара, следует из данных постановления, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории, ограниченной Чонгарским бульваром, Варшавским шоссе, полосой отвода Павелецкого направления Московской железной дороги, Каширским проездом, включая территории транспортно-пересадочного узла «Варшавская», – говорится в тексте документа.

В материале подчеркивается, что общая площадь планировки будет составлять 20,8 гектара. Помимо этого, в рамках реализации проекта сформируют общественно-транспортную зону и построят жилые и коммерческие объекты, а именно, жилищный комплекс с детсадом, парковки и конечную станцию наземного транспорта.

Также специалисты проведут комплексное благоустройство озелененных территорий площадью 0,59 гектара.